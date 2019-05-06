Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, ‘Rumeli'den İstanbul'a Türkülerimiz' konseri ile Eskişehirlilere türkü dolu bir gece yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, İnci Çayırlı'nın şefliğinde gerçekleştirdiği konserlere ‘Rumeli'den İstanbul'a Türkülerimiz' ile devam etti.

Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın yanı sıra çok sayıda müziksever katıldı. İki bölümden oluşan konserde Çayırlı ve korosu, Rumeli ve İstanbul türkülerini başarı ile seslendirdi. Bülbülüm Altın Kafeste, Vardar Ovası, Yangın Olur Biz Yangına Gideriz, Pencereden Kar Geliyor, Mendilimin Yeşili gibi sevilen türkülerin de yer aldığı 24 eserin icra edildiği konserde davetliler de türkülere keyifle eşlik etti. Konser sonunda seyircilerden uzun süre alkış alan Çayırlı ve korosu, gelen istek üzerine Kahveyi Kavururlar isimli sevilen Eskişehir türküsünü de seslendirdi. Konser sonunda sahneye çıkan Başkan Ataç, Çayırlı ve korosunu tebrik ederek çiçek takdim etti.

Çayırlı ve Tepebaşı Belediyesi TSM Korosu, izleyicilerden tam not aldı.