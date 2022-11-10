RuralYouth Projesi'nde sona doğru

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'nin (ESOGÜ) koordinatör olduğu, ESOGÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Sarı tarafından yürütülen RuralYouth projesinin 4'üncü ve son ulus ötesi toplantısı Slovakya'nın Bratislava kentinde Slovak Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Düzenlenen toplantıya; Türkiye, Çekya, Slovakya, Polonya ve Litvanya'dan proje ortakları katıldı. Toplantıda; proje ortakları; açık erişim eğitim platformu, iyi uygulama örnekleri, proje çerçevesinde hazırlanan kırsal turizm sözlükleri, yeni proje adımları, ileriye dönük ortaklık gibi çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunurken çeşitli kararlar da aldılar. Projenin aralık ayında Türkiye'de gerçekleştirilecek olan zirve etkinliğinin de planlandığı ve stratejisinin belirlendiği 4'üncü ulus ötesi proje toplantısı dilek ve temennilerle sona erdi.