Rus Siyaset Bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin ESOGÜ'de

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörlüğü'nün düzenlediği “Geçmişten Günümüze Türkiye-Rusya İlişkileri” konulu konferans, Rus Siyaset Bilimci Prof. Dr. Aleksandr Dugin'in konuşmacı olarak katılımıyla ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Konferansa Merkez Valisi Güngör Azim Tuna, Eskişehir Vali Yardımcısı Arslan Avşarbey, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Mutlu da katıldı.

Konferansın açılış ve takdim konuşmasını yapan İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlyas Topsakal, bugün Osmanlı topraklarının tarihini çok iyi bildiğimizi ama Kafkasya ve Kafkasya ötesi topraklardaki tarihi ve Türk-Moğol imparatorluklarının kurduğu Altınordu Hanlığı gibi devletleri çok iyi bilmediğimizi, bugün orada Rusya'nın yer aldığını kaydetti. Yani bugün aslında bir ülkenin mirasını diğerinin yürüttüğünü ifade eden Prof. Dr. İlyas Topsakal, bunun da bize Rusya ile sosyolojik, kültürel, ekonomik ve idari pek çok şeyi paylaştığımızı gösterdiğini söyledi. Zaman içerisinde farklı bloklarda yer alarak farklılaşsak da gelecekte ortak zemini bulabileceğimiz başka zeminlere kavuşabileceğimizi vurgulayan Prof. Dr. İlyas Topsakal, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'da Yeni Avrasyacılık fikrinin ortaya çıktığını, Prof. Dr. Aleksandr Dugin'in de o fikrin lideri olduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Aleksandr Dugin, konuşmasının başında Türk-Rus anlaşmazlığından daima üçüncü tarafların çıkar sağlayacağını, bu nedenle iki ülke arasındaki dostluğun çok önemli olduğunu vurguladı. İki ülke arasındaki ilişkilerin liderler seviyesinde çok iyi olduğunu, Türk ve Rus halklarının da iyi ve gittikçe gelişen ilişkiler içerisinde olduklarını belirten Prof. Dr. Aleksandr Dugin, entelektüel iletişim alanında ise bazı eksiklerin bulunduğunu, kendisinin de bu eksiklerin ilişkilerimizdeki en önemli zaaf olduğunu düşündüğü için bir üniversiteden yani ESOGÜ'den gelen daveti kabul ettiğini kaydetti. Tek kutuplu dünyanın sonunun geldiğini ve çok kutuplu dünyaya doğru bir geçiş döneminde bulunduğumuzu belirten Prof. Dr. Aleksandr Dugin, bu dönemde Rusya, Çin ve İslam Medeniyeti gibi yeni egemenlik merkezlerinin oluşmakta olduğunu söyledi. Türkiye ve Rusya olarak ilişkilerimizi çok kutuplu dünya düzeni ve çok kültürlülük modeli üzerinden geliştirmemiz gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Aleksandr Dugin, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye yaklaşımını da kolonyalizm olarak tanımlarken, Türk ya da Rus medeniyetinin kendi değerlerine sahip olmasının gereğine işaret etti ve farklı olmanın geri olmak anlamında gelmediğinin altını çizdi. Prof. Dr. Aleksandr Dugin, çok kutupluluğun birbirimizi değiştirme çabası içinde olmadan bir arada yaşamak olduğunu söyledi. İmparatorluklar kurmuş Türk ve Rus halklarının ve özellikle de öğrenciler ve bilim insanlarının karşı tarafı daha iyi tanıması gerektiğini belirten Prof. Dr. Aleksandr Dugin, çok kutuplu dünyayı gençlerin kuracağını da vurgulayarak konferansa katılan gençlere teşekkür etti.

Konferans soru-cevap bölümüyle sona erdi.