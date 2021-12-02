Rüzgar devirdi kaldıran olmadı

Eskişehir'de bir çocuk parkı etrafında bulunan ve rüzgârın etkisiyle devrilen bariyerleri uzun süre geçmesine rağmen kaldıran olmadı.

Odunpazarı ilçesinde bulunan Hamamyolu Caddesi üzerindeki bir çocuk parkında belediye ekiplerince çalışma yapıldı. Çalışmanın ardından parkın etrafı şerit ve sunta bariyerlerle çevrilerek kapatıldı. Geçtiğimiz günlerde ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de şiddetli bir biçimde hissedilen rüzgâr bariyerleri devirdi. Yıkılan ve boyu yaklaşık 2 metre olan sunta bariyerleri günler geçmesine rağmen kaldıran olmadı. Görüntü olarak oldukça kötü duran dağınık bariyerler düzenlenmeyi bekliyor.