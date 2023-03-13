Rüzgârın etkisiyle devrilen tahta duvarlar kaldırılmayı bekliyor

Eskişehir'de yayaların sıklıkla geçtiği güzergâhın yakınındaki inşaatı çevreleyen tahtadan duvarlar, rüzgarın etkisiyle devrilirken şans eseri yaralanan olmadı.

Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi'nde yapımına yeni başlanan bir inşaat alanın çevresi tahta ve suntalarla kapatıldı. Alanının çevresini kapatan yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki ve 10 metre uzunluğa yakın tahtalardan oluşan duvar, geçtiğimiz gün iddiaya göre sert esen rüzgârın etkisiyle devrildi. Yayaların sıkça geçtiği kaldırma çok yakın alana devrilen tahtalar şans eseri oradan geçenlere zarar vermedi. Devrilmiş bir vaziyetten kalan tahtlar kaldırılmayı bekliyor.