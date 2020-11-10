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Saat dokuzu beş geçe hayat durdu

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak adına, saatler 09.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak adına, saatler 09.05'i gösterdiğinde iki dakikalığına hayat durdu.


Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıldönümü sebebiyle saat 9'u 5 geçe ülkenin her yerinden siren sesleri yükseldi. Eskişehir Vilayet Meydanı'ndaki anma törenine katılanlar ve çevredeki vatandaşlar, ellerinde ne iş varsa bırakarak saygı duruşuna geçti. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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