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Saat kaçakçısı yakayı ele verdi

Eskişehir’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 124 adet kaçak akıllı dijital kol saati ele geçirildi.

Eskişehir'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 124 adet kaçak akıllı dijital kol saati ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, 12 Mart'ta il merkezindeki bir adrese düzenlenen operasyonda Çin'den yasa dışı yollarla ülkeye sokulan 124 adet kaçak akıllı dijital kol saati ele geçirildi. Sosyal medya üzerinden piyasaya sürülmek istendiği tespit edilen saatlere KOM ekipleri tarafından el konuldu. Yakalanan şüpheli hakkında Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli soruşturma başlatıldı.

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