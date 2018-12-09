Şaban Kızıldağ Eskişehir'de okurlarıyla buluşuyor

Şaban Kızıldağ, Eskişehir Kitap Fuarı'nda okurlarıyla bir araya gelerek ‘Mazeret Yok' isimli kitabını imzalayacak.

Eskişehir Kitap Fuarı, Tüm Fuarcılık Yapım AŞ (TÜYAP) tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenecek. Yaklaşık 170 yayınevinin katılımıyla kapılarını açacak fuarda birçok etkinlik de gerçekleştirilecek. Bu kapsamda eğitimci ve yazar Dr. Şaban Kızıldağ da ‘Mazeret Yok' adlı yeni kitabını imzalayacak. 15 Aralık Cumartesi günü saat 14.00'te Hayy Kitap reyonunda okurlarıyla bir araya gelecek Kızıldağ, ayrıca sevenleriyle hayata dair sohbet de edecek.

İHA muhabirine yaptığı açıklamada çocukluğunun ve gençlik yıllarının geçtiği Eskişehir'de kitap imzalamaktan dolayı heyecanlı olduğunu dile getiren Kızıldağ, “Ben bu mahallenin çocuğuyum. Üniversite yıllarında şehri yürüyerek gezen, Eskişehirspor'u destekleyen, kırmızı ve siyahın içinde yetişen ve toplumun nabzını tutan biriyim. İletişimin en önemli anahtarı bir toplumun yüzünü analiz edebilmektir. Eskişehir'in yüzü sıcaktır, içtendir. Üniversite şehri olarak bilinen Eskişehir'de bulunmak bize büyük keyif verecek” dedi.

İmza için geleceği Eskişehir'i kitabının 26. bölümünde anlattığını ifade eden Kızıldağ, “Eskişehir önemliydi. Anlatmam lazımdı. Çok insanla aynı kentin oksijenini tükettik. Bir borç gibiydi. Mazeret üretmeyen bir Eskişehir olsun istiyor Eskişehirliler. Sporuyla, siyasetiyle, belediyeleriyle, turizm ve ekonomisiyle güçlü bir şehir istiyor Eskişehirliler. Mazeretsiz bir Eskişehir için samimi iletişim şart. Burada da en çok vurgu yaptığımız şey icat çıkaran çocuklar yetiştirmek. Yarının dünyasında hakikaten var olabilmek için mazeret üretmeyen bir topluma dönmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Birçok kamu kurumu ve özel sektör çalışanlarına eğitim veren Dr. Şaban Kızıldağ, bugüne kadar 2 milyon insana “mazeret yok” sloganını tekrar ettirdi.