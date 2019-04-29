Sabiha Gökçen Lisesi'nde coşkulu mezuniyet töreni

Türkiye'nin en çok tercih edilen ve en yüksek merkezi sınav puanı ile öğrenci alan mesleki ve teknik lisesi olan Eskişehir Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden (MTAL) bu yıl mezun olacak 175 öğrenci için mezuniyet töreni yapıldı.

Okulun spor salonunda yapılan törende ilk olarak halk oyunları ekibi sahne aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra törenin açış konuşmasını yapan Okul Müdürü Dr. S. Sırrı Kabadayı, Milli Eğitim Bakanlığı ve sosyal ortak katkılarıyla okulun fiziki durumunu ve donatımını çok iyi hale getirdiklerini, öğrencilerin mesleki ve akademik yönden çok iyi yetiştirildiklerini, hem iş hayatına hem de üniversiteye çok iyi hazırlandıklarını belirtti. Mezun olacak öğrencilerin bu okulu bitirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve gelecekte okulda kazandıkları bilgi ve becerilerle kendilerine en iyi işlerde çalışma fırsatı bulacaklarını söyledi, öğrencileri ve velileri kutladı.

Mezun öğrenciler adına konuşan okulun Anadolu Teknik Programı Birincisi Recep Gökay Baydar, kendilerine en iyi imkânları sunan ve en iyi şekilde yetişmelerini sağlayan okul yöneticilerine ve öğretmenlerine minnettar olduklarını söyledi.

Okulun Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek Programlarında ilk 3 dereceye giren öğrencilere altın hediye edildi. Okulun ATP birincisine hediyesini verirken konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, okulun mezunlarının öncelikli olarak ve yüksek ücretlerle işe alındığını belirterek öğrencilere iş ve yükseköğrenim hayatlarında başarılar diledi.

Okulun bayrak ve flama devir teslim töreninin ardından mezun olacak öğrencilere diplomaları verildi. Okulun müzik grubunun konserinden sonra kep atma töreni yapıldı. Törenin bitiminden sonra konuklara yemek ikramında bulunuldu.