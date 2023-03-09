Sac ustasından 'sızıntı' uyarısı

Eskişehir'de sac ustası Kadir Çetin, yağıştan dolayı oluşan sızıntıların binaya zarar verdiği söylerken, boşlukların silikon ile kapatılmasını önerdi.

Kış aylarında artan yağışlarla birlikte özellikle baca kenarlarından akan yağmur suları binalarda maddi zarara neden olabiliyor. Sızmaları azaltmak için döşenen sac kaplama arasındaki küçük boşluklardan giren su damlaları zamanla tahribata neden oluyor. Konuyla ilgili konuşan sac döşeme ustası Kadir Çetin, yapılan işlemler sonrasında boşluklara silikon çekilmesinin sorunu büyük ölçüde engellediğine değindi. Genellikle çatı ustalarının masraftan dolayı silikon çekmediğini belirten 63 yaşındaki usta Çetin, "Biz çatıya döşediğimiz sac kaplamaları ne kadar özenle yapsakta aralarda milimetrik boşluklar kalıyor. O boşluklar kapatılmaz ise yağmur ve kar suyu sızarak binaya zarar verir. Biz bu zararı minimuma indirmek için silikon ile araları kapatıyoruz. Böylece tahribatın önüne geçiyoruz. Silikon çoğu usta tarafından tercih edilmiyor maliyetinden dolayı"dedi.