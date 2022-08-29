“Sadaka Taşı” çöplük oldu

Türk kültüründe “Sadaka Taşı” adıyla bilinen ve 19. yüzyıl ortalarına dek süre gelen yardımlaşma sistemi, dilenciliğin önlenmesi ya da en düşük düzeye indirilmesi için alınmış bir önlem olarak kültürümüzde yer alıyor. Tarihi Odunpazarı bölgesinde bulunan “Sadaka Taşı” ise turistlerin ilgisini beklerken, son zamanlarda adeta çöplük olarak kullanılıyor. Osmanlı Dönemi'ne ait taşın üzerinde yer alan yazıyı görmezden gelen sorumsuz vatandaşların, taşın yanına ve üstüne patates kabukları koyarak tarihi mirası hiçe saydığı gözlemlendi. Tarihi bölge sakinleri, şimdilerde turistlerin fotoğraf çekmesi gereken bu tarihin insanlar tarafından hor kullanıldığını ve yetkililerin bu duruma bir çare bulması gerektiğini söylediler.