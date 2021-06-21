Sağanak yağış ilçeleri de vurdu

Eskişehir'de öğleden sonra etkisini gösteren sağanak yağış sadece şehir merkezinde değil, ilçelerde ve mahallelerde de hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı'na bağlı Yörükkırka mahallesinde tarla ve bahçeler sel suları altında kaldı. Vatandaşlara ait saman balyaları ve sulama boruları sele kapıldı. Yukarı Kalabak ile Aşağı Kalabak (Lütfiye) mahalleleri arasında derenin taşması sonucu 1 araç yolda mahsur kaldı. Trafiğe kapanan yolda çamura saplanan araç jandarma ekiplerince kurtarıldı. Araçta mahsur kalan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Alpu ilçesinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından oluşan taşkın sonucunda ise Alpu-Mihalıççık yolu ile Bozan kavşağında su ve çamur birikintileri oluştu. Yollara 2 adet kepçe, 1 adet greyder, 1 adet vakumlu yol süpürme aracı ve 1 adet arazöz ile müdahale edilerek temizlik çalışmaları yapıldı. Ayrıca Karacaşehir Mahallesi, Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi yolu üzerinde sele bağlı olarak oluşan çamur birikintisi, belediye ekiplerince temizlendi.