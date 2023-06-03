Sağanak yağış sonrası güneş açınca kent merkezi doldu taştı

Eskişehir'i etkisi altına alan sağanak yağış sonrası güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar şehir merkezine akın ederken, Hamamyolu Caddesi üzerinde müzik ziyafeti veren görme engellileri dinleyerek adeta kulaklarının pasını sildi.

Yaklaşık 1 haftadır ülke genelinde etkili olan sağanak yağışlar Eskişehir'i de etkisi altına aldı. Yerel olarak aralıklı sağanak şeklinde yağan yağmurlar kentin bazı ilçelerinde sele dönüşerek vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bu sabah saatlerinde başlayan yağmur, öğle vakitlerine kadar etkisini sürdürürken, öğleden sonra yerini güneşe bıraktı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar şehir merkezine akın edip, büyük bir kalabalığa sebep oldu. Odunpazarı ilçesi Hamamyolu Caddesi üzerinde enstrüman çalıp, şarkı söyleyen İranlı görme engelli vatandaşlar ise, dinleyenlere adeta müzik ziyafeti çektirdi. Yaklaşık 5 buçuk yıl önce İran'dan Türkiye'ye gelen görme engelli müzisyenler, öğrendikleri Türkçe şarkılarla dinleyenleri mest etti. Birkaç yıldır Eskişehir sokaklarında şarkılar söyleyerek adlarından söz ettiren müzisyenler, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü.