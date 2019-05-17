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Sağanak yağmur Eskişehir'i esir aldı

Eskişehir’de, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış birkaç saatliğine de olsa kenti adeta esir aldı.

Eskişehir'de, öğleden sonra etkili olan sağanak yağış birkaç saatliğine de olsa kenti adeta esir aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, sürücüler ise zor anlar yaşadı.


Eskişehir'de sabah saatlerinde etkili olan güneşli ve sıcak hava öğleden sonra değişmeye başladı. Gökyüzünde bulutların birikmesi ile başlayan yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kısa sürede şiddetini arttıran yağmur sebebi ile tedbirli olanlar şemsiyelerinin altına, tedbirsiz olup yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlar da koşarak kapalı alanlara ve dükkân tentelerine sığındı. Yağış zaman zaman etkisini kaybetse de, belirli aralıklarla birkaç saat şiddetini arttırdı.


Öte yandan meteorolojik verilere Eskişehir'i etkisi altına alan yağış, hafta sonuna kadar zaman zaman devem edecek.

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