Sağanaktan dolayı tatilde parklar boş kaldı

Eskişehir'de hafta başından bu yana etkili olan sağanak yağışlar resmi tatilde de bazı parkların boş kalmasına neden oldu.

Eskişehir il merkezinde özellikle hafta başından bu yana sağanak yağış etkili oldu. Yağışlardan dolayı vatandaşlar kapalı alanları tercih ettiği için de parklar boş kaldı. Normal şartlarda vatandaşların sıkça gittiği Kanlıkavak Parkı da boş kalan alanlardan birisi oldu. Özellikle hafta sonu ve resmi tatillerde vatandaşların yoğun kalabalık oluşturduğu parkta, yağışlı havanın etkisiyle sessizlik hakimdi.

Yağışlı havaya rağmen yanlarına şemsiye alarak parka gelen bazı vatandaşlar yürüyüş yaparken, az sayıda kişi de balık tuttu.