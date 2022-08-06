Sağlığını 50 yıldır yaptığı boksa borçlu

Eskişehir'de yaşayan 66 yaşındaki boksör Ertuğrul Kaya, yaklaşık 50 yıldır devam ettirdiği spor yaşamını halen sürdürüyor. Azmiyle adeta gençlere taş çıkaran Kaya, “Benim için spor ölene kadar devam edecek” diyerek kararlılığını dile getiriyor.

Eskişehirli boksör Ertuğrul Kaya, yaklaşık 50 yıldır gönül verdiği boks sporundan adeta kopamıyor. Yaşına rağmen oldukça enerjik ve diri duran Kaya, gençlere taş çıkartıyor. Sabah kalkar kalkmaz rutin sporuyla güne ‘merhaba' diyen boksör, işlerinden fırsat buldukça da antrenman için spor salonuna gidiyor. Sporun kendisine en başta sağlık kattığını belirten Ertuğrul Kaya'nın kendi ifadesine göre hiçbir rahatsızlığı bulunmuyor. Halen genç hisseden ve eski zamandaki gibi sert yumruklara sahip olan Kaya, sporu ölene kadar bırakmayacağının altını çizerek, herkese bir branşta spor yapmayı da tavsiye ediyor.

“Benim için spor ölene kadar devam edecek”

1973 yılında başladığı boksa, antrenmanlarla devam eden 66 yaşındaki Ertuğrul Kaya, sağlıklı ve düzenli yaşamına sebep olarak sporu gösteriyor. Gençliğinde elde ettiği derecelerin kendisinin motive ettiğini belirten Kaya, “Spora 1973 yılında, Eskişehir'de başladım. Halen daha devam ediyorum, benim için spor ölene kadar devam edecek. Çok istisnai bir durum olmadıkça doktora gitmem, ilaç kullanmam. Her gün sabah kalkıp düzenli yürüyüşümü yaparım, vakit buldukça salona gelip burada çalışırım, gençlere tecrübelerimi aktarmaya çalışıyorum. Ben dediğim gibi her sabah uyandığımda illa ki yarım saat veya bir saat yürüyüş yaparım, bunun ardından kültürfizik hareketlerini yaparım. Çünkü vücutta kireçlenmeler oluşuyor, kas ve kemik erimeleri oluşuyor. Bu sorunlar baş göstermesin diye bu hareketleri yapıyorum. Bunların yanı sıra bu sporu destekleyici ek gıdalar alıyorum, haftada 2 ya da 3 gün salona geliyorum. 1979 yılında ferdide Türkiye ikincisi oldum. Bunun yanında aynı yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nde şampiyon oldum. O zamanlar boks çok revaçtaydı, çok boksör vardı. 1980 yılında Türkiye genelinde üçüncü oldum. Sporun kazanımlarına gelecek olursak; vücut, zihin ve kişilik oturuyor. Kendine güven artıyor. Herkes çalışsın spor yapsın, tavsiye ederim” diye konuştu.

“Ertuğrul abinin hayatı bizim için örnek”

Kick boks antrenörü Yüksel Çotuk ise yaşça kendisinden büyük olan Ertuğrul Kaya'yla arasında usta-çırak ilişkisi olduğuna değindi. Ertuğrul Kaya'nın halen çok azimli olduğu belirten Çotuk, “Ertuğrul abi, sabah kalkar kalkmaz anlattığı rutinin yanı sıra namazına gider, işlerini halleder. Daha sonra beni arar, ‘Yüksel ne zaman antrenman yapacağız, ne zaman spor yapacağız?' diye. Yoğunluğumuza rağmen Ertuğrul abi ile çalışmaktan zevk alıyoruz. Aslında onun bizi fişeklemesi bizi mutlu ediyor. Ertuğrul abinin hayatı bizim için örnek olabilecek nitelikte çünkü bir kere spor alanındaki başarıları, yaşaması, sağlıklı beslenmesi, kendini disipline etmesi bizim için örnek. Sporun 3-5 yıl sonra bırakılması değil, aslında hayat felsefesi olduğunu bize anlatıyor. Kendisine baktığımızda maşallah vücuduyla, tekniğiyle hiçbir şeyin eksilmediğini görüyoruz. Ertuğrul abi bizi her anlamda şaşırtıyor. Sporun içerisinde usta-çırak mantığı var. Antrenör olursun fakat bazı şeyleri göremezsin. Ama usta-çırak ilişkisinde bazen o atlanan kısımları usta görebilir” ifadelerine yer verdi.