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Sağlık Bilimleri Fakültesi farklı kazandı

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Futbol 2.

Ligi'nde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Engelliler Entegre Yüksekokulu'nun karşı karşıya geldiği maçı, Sağlık Bilimleri Fakültesi 7-1'lik skorla kazandı.


Yunus Emre Kampüsü Futbol Sahası'nda oynanan müsabakanın ilk dakikalarında Engelliler Entegre Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesine karşı birçok atak elde etmesine rağmen yalnızca 1 gol bulabildi. İlerleyen dakikalarda oyunun kontrolünü ele alan Sağlık Bilimleri Fakültesi ekibi, maçın ilk yarısın 5-1'lik skor avantajıyla tamamladı. Rahat bir ikinci yarı geçiren Sağlık Bilimleri Fakültesi, 2 gol daha bularak sahadan 7-1 galip ayrıldı.


“Turnuvaya yakışır bir maç oldu”


Maç sonu değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bilimleri Fakültesi Sorumlusu Latif Orakçı, “ Güzel bir maçtı. Sakatlık olmadı ve gençler saygı çerçevesi içinde oynadılar. Bana göre turnuvaya yakışır bir maç oldu. 7-1'lik skorla galip geldik. Fakat rakip takımımızın durumu belliydi. Onlarda çok güzel mücadele etti. Her iki takımada gösterdikleri özveri için teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

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