Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis ve toplum taşıma talebi

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, Eskişehir Büyükşehir Belediyesine gerekli başvuruyu yaptıklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına ücretsiz servis ve toplum taşıma araçlarından ücretsiz yararlanma imkânı sağlanmasını istiyoruz" diye belirtti.

Köksal, yaptığı açıklamada, Eskişehir Şubesi olarak COVID19 ile mücadele kapsamında toplum sağlığını korumak ve geliştirmek için sağlık çalışanlarının fedakârca 7 gün 24 saat mesai mefhumu bilmeden mücadele verdiğini belirtti. Devlet millet bütünlüğü içinde bu mücadelenin de en ön safhalarında sağlık yine çalışanlarının yer aldığını anlatan Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, "Bu kapsamda Eskişehir Büyükşehir Belediyesini göreve davet ediyoruz. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Sayın Şenol Kara'ya resmi başvurumuzu yaptık. Tüm ülke yekvücut şeklinde bir bütün olmuşken, resmi talep yazımız ile Corona virüs salgını sürecinde Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları adına Büyükşehir Belediyesinden sağlık çalışanlarına ücretsiz servis imkânı ve toplum taşıma araçlarından yararlanmaları için başvuruda bulunduk. Sağlık personelinin tüm dünyayı saran salgın hastalık boyunca uzun ve yorucu mesai saatleri sonrasında; hızla evlerine ulaşması, dinlenmesi ve tekrar mesaiye gelmelerinin sağlanması noktasında Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları adına Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığından sağlık çalışanlarına hijyen şartlarına uygun özel araç/servis temin edilmesi ve ayrıca toplu taşıma hizmetlerinin (tramvay ve şehir içi otobüsleri) süreç boyunca ücretsiz sunulmasını talep ettik. Dünden bugüne, insanımızın sağlığı, mutluluğu ve huzuru için her koşul ve şartta fedakârca hizmet yürüten sağlık çalışanları, Corona virüsü tehdidi karşısında da mücadelenin en ön saflarındaki yerlerini almışlardır. Kendi sıhhatleri pahasına her türlü riski alarak salgın ile kora kor mücadele yürüten sağlık çalışanlarının bu özverisi, her türlü takdirin üzerindedir. Bu ve benzer olaylar karşısındaki üstün gayret ve fedakârlıklarıyla milletimizin gönül dünyasında apayrı yer edinen sağlık çalışanlarımızla ne kadar gurur duysak azdır. İçinde bulunduğumuz bu kritik süreçte, sâri ve salgın hastalık kapsamında sorumluluk hissederek bahse konu talebimize örnek teşkil edecek şeklinde uygulamalar yapan Belediye Başkanlıklarının olduğu bilinmekle birlikte; aynı hassasiyetin ilimize yakışır bir şekilde yerine getirilmesini talep ediyoruz" diye kaydetti.