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Sağlık çalışanlarına yapılan şiddeti kınadılar

Özel Ümit Batıkent Hastanesi, Özel Ümit Vişnelik Hastanesi, Özel Ümit Tıp Merkezi personeli ve yönetimi, sağlık personellerine yönelik yapılan saldırıları kınamak amacıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Doktor Ersin Arslan'ın 17 Nisan 2012 tarihinde ölümünden bu yana 7 yıl geçtiğinin hatırlatıldığı programda Özel Ümit Hastanesi personeli şimdiye kadar sağlıkta şiddet nedeniyle kaybedilen Dr. Edip Kürklü'yü, Prof. Dr. Göksel Kalaycı'yı, Dr. Ali Menekşe'yi, Dr. Melike Erdem'i, Dr. Kamil Furtun'u, Dr. Abdullah Biroğul'u, Dr. Aynur Dağdemir'i, Dr. Hüseyin Ağır'ı, Dr. Said Berilgen'i ve Dr. Fikret Hacıosman'ı anmak amacıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.


Özel Ümit Hastanesi Başhekimi Dr. Selim Murat Ürer, “Şiddettin olduğu yerde sağlık hizmetinin olması mümkün değildir. Yaşamın temel unsurlarından olan sağlık hizmetini büyük bir özveri ile sunan tüm sağlık çalışanlarına karşı yapılan şiddet ve saldırıları kınıyoruz” dedi.

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