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Sağlık çalışanlarından Ataç'a ziyaret

Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği ,Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç'ı ziyaret etti.


Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temaslarını sürdürüyor. Eskişehir Sağlık Çalışanları Derneği Başkanı Nurcan Öcal ve dernek üyeleri ile birlikte Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette dernek faaliyetleri hakkında Başkan Ataç'a bilgiler veren Öcal, “Sizin sivil toplum kuruluşlarına gösterdiğiniz duyarlılığı ve Eskişehir halkına faydalı olacak her projeye destek olduğunuzu biliyoruz. Aynı zamanda bir diş hekimi de olduğunuz için çalışmalarımızı sizle paylaşmak istedik” şeklinde konuştu.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Buluşma, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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