İhlas Haber Ajansı

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Sağlık ekipleri ambulansta doğum yaptırdı

Eskişehir’de hamile kadını hastaneye götüren sağlık görevlileri, doğumu ambulansın içinde yaptırdı.

Eskişehir'de hamile kadını hastaneye götüren sağlık görevlileri, doğumu ambulansın içinde yaptırdı.


Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri tarafından edinilen bilgiye göre Eskişehir'de ambulansta doğum yaptırıldı. Tepebaşı 4 Nolu ASHİ ekibinin gözetiminde dünyaya gelen bebeğin sağlıklı olduğu öğrenildi. Hastaneye götürülen hamile kadın, sağlık ekiplerinin erken müdahalesi ile başarılı bir doğum gerçekleştirildi. Bebeğin doğumunu gerçekleştiren sağlık personelinin kucağında çekilen fotoğraflar, yüzleri güldürdü.

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