Sağlık için obezite ile mücadele

Dr. Uğur Bilge, 22 Mayıs Dünya Obezite Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Obezitenin gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer aldığını belirten Bilge, Türkiye'nin de dünyada giderek yayılan kilo fazlalığı ve şişmanlık-obezite salgınının etkisi altında bulunduğunu ifade etti. Kalıtsal olarak da geçebilen obezitenin özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde hızla yayıldığını aktaran Doç. Dr. Bilge, “Ülkemizde Türkiye Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Risk Faktörleri Hane Halkı Araştırması (STEPS) 2017 ön sonuçlarına göre fazla kiloluluk yüzde 34.8, obezite yüzde 30 bulunmuştur. Çocuklarda ise; Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisinin Avrupa Çocukluk Obezite Sürveyans Araştırması (WHO - European Childhood Obesity Surveillance Initiative- COSI) 2016 yılı ülkemizin de içinde olduğu 32 ülke ile gerçekleştirilmiş. Bu araştırmada ülkemiz verilerine göre ilkokul 2. sınıf öğrencilerde; fazla kiloluluk yüzde 14.6, obezite yüzde 9.9 olarak bulunmuştur” dedi.

"Sağlıklı yaşamın ana ilkelerinden biri sağlıklı beslenmedir"

Müdür Bilge, obezite sorununa sadece estetik yönden değil, sağlıklı yaşam penceresinden de bakılması gerektiğine işaret ederek şunları söyledi:

“Kilo fazlalığı ve obezite bitmeyen bir korkudur. Estetik boyutu yanında yol açtığı sağlık sorunları da çok önemlidir. Obezite ömrü kısaltır. Hipertansiyon, şeker hastalığı, osteoartrit, safra kesesi taşı, koroner arter hastalığı, kolesterol yüksekliği, uyku bozuklukları gibi pek çok sağlık sorununda ya hazırlayıcı ya da kolaylaştırıcı etkendir. Ayrıca sanser hastalıkları içinde tetikleyici etkisi olduğu bilinmektedir. Sağlıklı yaşamın ana ilkelerinden biri sağlıklı beslenmedir. Küçük çocukta henüz dengeli ve besin değeri yüksek besinleri seçme yeteneği gelişmemiştir. Çocuk büyükleri tarafından verilen yiyecekleri almak durumundadır. Ailenin bilinç düzeyi çocuğun doğru beslenme alışkanlığı geliştirmesinde önem taşır. Aile çocuk için uygun besinlerin neler olduğunu, hangi dönemde hangi besinlerin verilmesi gerektiğini, bunların nasıl hazırlanacağını, hangi miktarlarda verileceğini bilirse çocuğunu ona göre besler.”

İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge son olarak “Sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite sağlıklı bir yaşamın ilk adımıdır. Sağlığı koruyup geliştirebilmek için sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite yaşamın bir parçası hâline getirilmelidir. Obezite ile mücadele bireysel değil toplumsal bir sorun olup toplum tabanlı, çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel yaklaşım gerektirmektedir. Bu nedenle toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, yeterli ve dengeli beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmenin gerekliliğini belirten Bilge, Vücut ağırlığının 6 aylık dönemde yüzde 10 azalması, obezitenin yol açtığı sağlık sorunlarının önlenmesinde önemli yarar sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.