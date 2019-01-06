Sağlık Müdürlüğü tüberkülöza dikkat çekti

Dr. Uğur Bilge, Verem Eğitimi Ve Farkındalık Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Halk arasında verem olarak bilinen tüberküloz halen dünyanın en tehdit saçan hastalıklarından biri olmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 21'inci yüzyılda milyonlarca insanın bu önlenebilir ve tedavi edilebilir hastalıktan hayatını kaybetmesi kabul edilemeyeceğini belirtirken öncelikle bireylerin hastalık hakkında ve bulaşma yolları konusunda bilinçlenmesi gerektiğini vurguluyor. Uğur Bilge konula ilgili yaptığı açıklamada, "Bağışıklık sistemi zayıf kişilerde ve bebeklerde hastalığın yayılma riski daha kolay görülmekte; zayıflık veya yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık, titreme, ateş, geceleri terleme hastalığın başlıca belirtilerindendir. Ayrıca Türkiye'de tüberküloz tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar yıllardan beri Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanmakta ve hastalara ücretsiz dağıtılmaktadır. Hastalık önlenebilir ve tedavi edilebilir. Kendinizi, sevdiklerinizi ve çevrenizdekileri korumak için; yaşadığınız ortamları sık sık havalandırarak temiz hava akımı sağlayınız, öksürürken, hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu mendille kapatınız, çocuklarınıza mutlaka aşısı yaptırınız, iki haftadan uzun süren öksürükle birlikte balgam, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, iştahsızlık, halsizlik gibi şikâyetleriniz varsa lütfen en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarılarında bulundu.