Sağlık Müdürü Bilge'den "Dünya Artrit Günü" mesajı

Dr. Uğur Bilge, 12 Ekim Dünya Artrit Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

12 Ekim 2022 Dünya Artrit Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Dr. Uğur Bilge, “12 Ekim Dünya Artrit Günü 1996'dan itibaren tüm dünyada romatizma ve kas-iskelet sistemi hastalıkları hakkındaki farkındalığı arttırmak amacıyla kutlanmaktadır. Artrit eklem iltihabına verilen isimdir. Eklemlerde iltihap sonucunda ağrı, şişlik, kızarıklık ve hareket kısıtlılığı gelişir. Vaktinde ve doğru tedavi edilmezse eklemlerde oluşan hasara bağlı olarak kalıcı sakatlıklara neden olabilir. Dünya Artrit Günü çerçevesinde ‘bel sağlığı demek kaliteli yaşam demek', ‘ankilozan spondilit kalıcı kamburluğa neden olabilir' temalarıyla toplum farkındalığının arttırılması ve bilgilendirilmesi amacıyla faaliyetler gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bel ağrısının, oldukça sık görülen, yaşam kalitesi üzerindeki olumsuz etkilerinin yanı sıra doğrudan ve dolaylı ekonomik kayıplar nedeni ile topluma maliyeti yüksek önemli bir sağlık sorunudur. Ağrının kronikleşmesi ile ortaya çıkan sakatlık özellikle gelişmiş ülkelerde iş gücü kaybı ve üretim azalmasını etkileyen en önemli faktörlerden biri haline gelmiştir. Bel ağrısı bir aktivite ya da travma sonrası başlayabileceği gibi belirgin bir neden olmadan da ortaya çıkabilir. Dünyada yapılan araştırmalar insanların yüzde 80'inin hayatları boyunca en az bir kez bel ağrısı yaşadıklarını ortaya koymuştur. En sık görülen ağrı tipi mekanik bel ağrısıdır" diye belirtti.

“Özellikle omurgayı etkileyen; ağrılı, kronik, ilerleyici, sebebi bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır”

Açıklamasının devamında omurgayı etkileyen Ankilozan Spondilit (AS) hastalığı hakkında da konuşan Bilge, “AS, özellikle omurgayı etkileyen; ağrılı, kronik, ilerleyici, sebebi bilinmeyen romatizmal bir hastalıktır. AS'nin 8-45 yaş arası başlayabileceği bilinse de genellikle 15-30 yaş arası daha sık ortaya çıkmaktadır. AS hastalığının ortaya çıkmasında en önemli faktör genetik yatkınlıktır. AS erken tanısı için sorgulanması gereken hedef kitle 20'li yaşlarda bel ağrısı başlamış, üç aydan uzun süreli bel ağrısı olan ve ağrısı hareketle azalıp istirahat halinde artan hasta grubudur. AS omurganın yanı sıra sıklıkla sakroiliak eklemi, daha az sıklıkla kalça ve omuz gibi büyük eklemleri tutar” ifadelerini kullandı.