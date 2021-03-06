Sağlık ordusuna yeni modern okul binası

Eskişehir Seyitgazi Ramazan Canıgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, yeni hizmet binasında eğitim öğretime başladı.

Dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı'nın girişimleriyle 10 milyon Türk lirası yatırımla, 16 derslik 4 laboratuvar 1 bilgisayar odası, 100 kişilik konferans salonuyla ve 200 kişilik yurduyla Seyitgazi Ramazan Canıgür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tamamlandı. Ülkemizin yardımcı sağlık personel ihtiyacını karşılayacak olan okulda; hemşire yardımcılığı, ebe yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarında eğitim verilecek.

Ak Parti Seyitgazi İlçe Başkanı Zekai Tunç; ''Okulumuz ve yurdumuz eğitim öğretimin yüz yüze başladığı günden itibaren hizmete hazır durumda. İlçemize bu hizmeti sağlayan öncelikle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan‘a, Milli Eğitim Bakanlığımıza, dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı hocamıza, milletvekillerimize, Eskişehir il başkanımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Seyitgazi ilçemize hayırlı olsun'' diye belirtti.

Seyitgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Nazmi Avcı ise; "İlçemiz için güzel bir yatırım oldu. Şu zor dönemde önemleri her geçen gün artan sağlık ordusuna hizmet edecekler. Modern derslik ve laboratuvar imkanlarla yetişen öğrencilerimizin hizmetine hazırız'' diye belirtti.