Sağlık personeline Yenidoğan Canlandırma Programı eğitimi

İl Ambulans Servisi Başhekimliği konferans salonunda düzenlenen uygulayıcı eğitim programında katılımcılara NRP eğitimcileri tarafından yenidoğana en uygun güncel yaklaşımlar ve uygulamalar aktarıldı. Doktor, 112 Çalışanı (ATT) ve Kadın Doğum servislerinde görevli 44 hemşire ve ebenin katıldığı eğitimin açış konuşmasını yapan Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Kuşku, “NRP kursu bir ayrıcalıktır. Bu bölümden mezun olan arkadaşlarımız bu eğitimi alarak bir adım önde olacaklar. Eğitim vermeye gelen hocalarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Her doğum için sağlıklı ve güvenli koşulların sağlanması önemlidir”

Anne ve yenidoğan sağlığıyla ilgili yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Dr. Mehmet Kuşku, sözlerine şöyle devam etti:

“Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Çocuk Ergen Sağlığı Dairesi Başkanlığınca asfiksiye bağlı bebek ölümlerinin ve sekellerin önlenmesi amacıyla 1998 yılından bu yana Neonatal Resüsitasyon Programı (NRP) yürütülmektedir. Anne ve çocuk sağlığında öncelikli konular olan antenatal bakımın nicelik ve nitelik olarak düzeltilmesi, her doğum için sağlıklı ve güvenli koşulların sağlanması, doğum sırasında ve erken yeni doğan döneminde her yeni doğana optimal yaklaşımın yapılması (temel resüsitasyon, ısı kontrolü, erken anne sütü), yüksek riskli gebe ve yeni doğanın tanınması, uygun bakım ve sevk ilkelerinin yerleştirilmesi sağlanarak perinatal ve yeni doğan ölümlerinin önlenmesi önemlidir. Bu amaçla yapılan ve ülke genelinde uygulanan Neonatal Resüsitasyon Programı ilimizde de devam etmektedir.”

“Ne acı ki dünyada 4 milyon yenidoğan ölmektedir”

Yenidoğan ölümlerinin azalmasında Yenidoğan Canlandırma Programı eğitiminin öneminin büyük olduğunu ve bu eğitimler sayesinde dünyadaki yenidoğan ölümlerinin önlenebileceğini aktaran Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Fatih Torlak ise, “Ne acı ki dünyada yılda 4 milyon yenidoğan ölmektedir. Bunların yüzde 19'u doğum sonrası asfiksiye bağlı kaybedilmektedir. Bir başka deyişle; uygun yaklaşımla dünyada her yıl bir milyon yenidoğan kurtulabilecektir. Asfiksili bir bebeğe yaşamın ilk birkaç dakikasında yapılan girişimlerin sonuçları, yaşamın niteliğini doğrudan etkileyerek tüm bir yaşam boyunca sürecek sonuçlar doğurmaktadır. Her yenidoğanın, yeterli ve doğru bakımı almaya hakkı vardır. Bu hak, doğum odasında uygun gereçlerin ve eğitimli sağlık personelinin her an hazır olması ile karşılanabilir. Aslında olaya böyle baktığınızda burada alınan eğitimin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor” diye konuştu.

Kursiyerlere sertifikalarını veren Eskişehir İl Sağlık Müdürü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Erdinç Özkurt, “Başarının özü ekip çalışmasıdır. Ekip ruhuyla özverili bir şekilde çalışmak başarıyı ortaya koyuyor. NRP eğitimlerine Pandemiden dolayı iki yıldır ara vermiştik, şimdi yeniden başladık. Bu eğitim bebeğe el süren dokunan tüm personele verilinceye kadar devam edecek” dedi.