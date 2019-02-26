Sağlık Sen Kardeşlik Kupası kuraları çekildi

Eskişehir'de, Sağlık-Sen Kardeşlik Kupası kura çekimi gerçekleştirildi.

Yapılan kura çekimine, AK Parti Tepebaşı İlçe Başkanı Hakan Çizmelioğlu, MHP Tepebaşı İlçe Başkanı Uğue Yüceses, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa ve sağlık tesislerinin yöneticileri katıldı. Kardeşlik Kupası kura çekimi öncesi konuşan Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal sporun kardeşlik, mücadele ve dostluk olduğunu hatırlatıp, Sağlık Sen ailesi olarak bu yıl ki turnuvaya “Sağlık Sen Kardeşlik Kupası” adını verdiklerini belirtti.

Köksal, “Turnuvamızın startını vereceğimiz bugünde azmin ve mücadelenin mimarları Eskişehirspor'umuzun yöneticileri ve teknik ekibi görmek bizlere onur ve gurur vermiştir. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ilimizin yöneticilerine ve sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. Turnuvamıza ilimizde Sağlık Bakanlığına sağlık kurum ve kuruluşları, Aile Çalışma Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Ve Özel GürLife Hastanesine bağlı çalışanlarımızdan oluşan 16 ekip katılmıştır. Bugün itibarıyla kura çekimiyle turnuvamızın startını vermiş bulunuyoruz. 11 Mart Pazartesi Saat 17:30'da turnuva açılışımızla birlikte 32 maçlık bu serüven, 12 Nisan Cuma günü final maçı, kupa ve hediye takvimi ile sona erecektir. Turnuvamız bu yıl pazartesi, salı, çarşamba ve cuma günleri Saat 18.00/19.00 - 19.00/20.00 olmak üzere günde 2 maç olacak şekilde düzenlenmiştir” dedi.

Yapılan konuşma sonrası Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa kura çekimini gerçekleştirdi.