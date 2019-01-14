Sağlık Sen'den suçlamalara cevap

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, sosyal medya ve basın üzerinden Sağlık Sen'e yöneltilen suçlamaların asılsız olduğunu söyledi. Yaptıkları çalışmaların sabote edilmek istendiğine dile getiren Köksal, basında çok sayıda asılsız ve çarpıtılmış haber olduğunun altını çizdi.

Amaçlarının yalnızca sağlık çalışanlarının ihtiyaçlarını ve isteklerini duyurarak daha rahat çalışmalarını sağlamak olduğunu dile getiren Köksal, kendilerine yöneltilen asılsız haberlerin bazı çevrelerin ‘operasyon çekme' girişimi olduğunu aktardı. Basın mensuplarına açıklamada bulunan Şube Başkanı Hüseyin Köksal, “Son günlerde sosyal medya paylaşımlarından ve basın üzerinden STK'lar ve yardakçıları olmamış yaşanmamış bir olaydan ötürü sendikamıza ve taşıdığımız davaya operasyon çekme girişimlerinden bulunmaktadır. Ne yazık ki bazı medya çevreleri de yanlış yönlendirilerek alet edilmektedir. Tek derdi sağlık çalışanlarının özlük mali sosyal haklarını çalışma şartlarını iyileştirmek olan sendikamızı böyle kirli oyunlarla değersizleştirmeye çalışanlara hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Malum olduğu üzere, şehir hastanesi yeni açılmıştır. İş sahası olarak devlet hastanesinin yaklaşık 10 katı büyük bir alanda, sağlık çalışanlarımızın çalışma koşullarını ve ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla yetkili sendika olarak servisleri ve çalışma alanlarını ziyaret ediyoruz. Şehir Hastanesi ile birlikte özellikle servislerde sağlık personeli sayısının azlığına bağlı olarak çalışanların iş yükü artmıştır. İlk defa bir firma ile beraber çalışılmasına bağlı onlarca çözüm bekleyen problem oluşmuştur. Bu problemleri tespit etmek ve çözümüne yönelik adımlar atmak amacıyla yetkili sendika olarak Şehir Hastanemizdeki çalışma ortamlarına yaptığımız ziyaretler yasal hakkımız ve sendikal sorumluluğumuz çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Maksatlı şekilde çarptırılan haberlerde de konu olan yoğun bakım ziyaretimiz de bu kapsamda gerçekleşmiştir. Yoğun bakıma giriş esnasında ilk defa gördüğüm doktor hanım, ziyaret yapılamayacağını belirtti. Ben de yetkili sendika olarak çalışanlarımızın sorunlarını tespit ve çözüm arama sorumluluğum olduğunu ifade ettim. Doktor hanımın verdiği ilk tepki 'yoğun bakımda benim elemanlarım var, ziyaret edemezsiniz, buralar bana ait, siz kimden izin aldınız' şeklinde olmuştur. Ben de kendisine hiç bir sağlık çalışanının eleman olarak nitelendirilemeyeceğini ve hiç bir çalışma alanının cezaevi gibi görülemeyeceğini ifade ettim. Kısa süren tartışma bundan ibarettir. Konu hakkında doktor hanım kurum yöneticileri önünde hakaret ve tehdit olmadığını beyan etmiştir ve ifadesi de bu yöndedir. Hele ki malum sendika başkanın sosyal medya paylaşımında bahsettiği “doktor hanımın üzerine yürüyerek tehditler savurduğu ve doktor hanımın korkudan bayıldığı” ifadeleri tamamen iftira ve karalama kampanyasıdır" dedi.