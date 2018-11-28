Sağlık Sen'li kadınlardan kermes

İl Sağlık Müdürlüğü önünde gerçekleşen kermese İl Sağlık Müdürü Uğur Bilge ve Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa da katıldı.

Burada konuşan Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, “Kadınlarımızın ellerinden çıkan ürünlerimizle yaptığımız kermes ile kimsesiz çocuklarımıza bir kadın, anne şefkatinin nasıl olacağını göstereceğiz” diye konuştu.

Sağlık Sen Kadın Komisyonu Başkanı Sultan Torun, “Projelerimize kermes ile başladık. Yıpratıcı bir meslekteyiz. İhtiyaç sahipleri bana ulaştı. Buradan aldığımız geliri kendileri ile paylaşacağız. Onlara maddi ve manie destek olmak istiyoruz. Bu kermeslerimiz her ay düzenli şekilde devam edecek” dedi.