Sağlık Turizmi için gelen ABD'li hasta başarıyla taburcu edildi

Eskişehir Şehir Hastanesi sağlık turizmi birimine ulaşan Amerika Birleşik Devletinin (ABD) Nebraska eyaletinin Lincoln şehrinde yaşayan kadın hastanın ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 21 Kasım tarihinde Sağlık Turizmi için Eskişehir Şehir Hastanesini tercih eden hasta, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzm. Dr. Serhat Atalay Eviş ve ameliyathane ekibi tarafından başarıyla tamamlanan karın operasyonu sonrasında şifa ile taburcu edildi.

Sağlık Turizmi İle Gelen İlk Hastamız.

Hastayı, hastaneye kabulünden taburcu edilene kadar her aşamasını takip edildiğini söyleyen Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, “Bu hastamızın bizim için önemli olmasının nedeni, sağlık turizmi aracılığı gelen ilk hastamız olması, Hastamızın tedavisini başarılı bir şekilde yaparak kendisini taburcu ettik” ifadelerini kullandı.

Öte yandan şifa ile taburcu olmanın mutluluğunu yaşayan ABD'li kadın hasta (M.M.) duygularını şu dile getirerek, “Başarılı bir şekilde ameliyatımı yaptırdığım için çok mutluyum. Başta, doktorum Serhat Atalay ve ekibi olmak üzere, hastane yönetimine, sağlık turizm birimine ve emeği geçen herkese tek tek teşekkür ediyorum” dedi.