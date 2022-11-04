Sağlık turizmi ile Eskişehir'e gelen hastalar kente değer katıyor

Türkan Tünerir, Eskişehir'e gelen hastaların kente değer kattığını belirterek “Sağlık turizmini geliştirebilmek için kentin tüm kurum ve kuruluşlarının ortak çalışması çok önemlidir” dedi.

Sağlık turizmi konusundaki çalışmaları ile her geçen gün kente değer katma amacı taşıdıklarını dile getiren Dr. Tünerir, “Konuklar merkezimizde tedavilerini olurken bir yandan Eskişehir'in turistik yerlerini geziyor, alışveriş yapıyor, kentin yemeklerini tadabiliyor ve kent insanının sıcakkanlılığını, misafirperverliğini deneyimleyebiliyor” diye konuştu. Sağlık turizminde kentin tüm dinamiklerinin etkili olduğunu anlatan Dr. Tünerir, “Biz Fizyomer'de uzun yıllardır sürdürdüğümüz sağlık turizmi çalışmaları ile yalnızca konuklarımıza sağlık hizmeti sunmuyoruz, aynı zamanda Eskişehir'in tanıtımına da katkı sunuyoruz” dedi.

“2015'ten bu yana sağlık turizmine katkı sağlıyoruz”

2015 yılında sağlık turizmi alanında BEBKA ile ortak bir proje geliştirdiklerini anlatan Dr. Tünerir, “Fizyomer olarak Sazova'daki binamızı en iyi donanımla hayata geçirip, buraya taşındığımızda BEBKA ile bu projeyi gerçekleştirdik. Öncesinden gelen 15 yıllık fizik tedavi ve rehabilitasyon tecrübemiz ile kendimizi dünyada duyurmamız gerektiğini düşündük çünkü kendi hastalarımızı başarı ile tedavi ettiğimiz gibi yurt dışındaki hastalara da bu iyi hizmeti sunmak istedik” dedi.

“Hastalarımızın tavsiyesi adımızı duyurdu”

O zamandan bu yana her geçen gün artan bir taleple sağlık turizmine devam ettiklerini belirten Dr. Tünerir, “En önemlisi gelen kişiler bizi başkalarına tavsiye ederek adımızın duyulmasına katkı sundu. Çünkü burada hastalarımız fizik tedavi ve rehabilitasyon tedavilerimizin yanı sıra sanal gerçeklik, hidroterapi, robotik lazer gibi inovatif cihazlarımızdan da yararlanabiliyorlar” şeklinde konuştu.

“Eskişehir birçok açıda diğer illere göre avantajlı”

Eskişehir'in sağlık turizmindeki avantajlarından da söz eden Dr. Türkan Tünerir, “Eskişehir'in avantajı büyük şehirlere göre daha güvenilir ve kolay ulaşılır bir şehir olması. Bizdeki daha sıcak ve samimi ortamda verilen sağlık hizmetinden memnun oluyorlar. Yine kentte daha yakın mesafelerde işlerini görebilmeleri, daha uygun fiyatlara ihtiyaçlarını giderebilmeleri de onlar için avantaj oldu. Diğer büyük şehirlere göre sağlık hizmetleri daha uygun maliyetli. Kendi ülkeleri ile kıyaslandığında da zaten çok daha uygun bir maliyetle sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Hastalarımızın diğer sağlık sorunlarına da destek oluyoruz”

Kendilerine tedavi için gelen hastaların diğer sağlık sorunlarının giderilmesi için de destek sunduklarını dile getiren Dr. Tünerir, “Bize rehabilitasyon veya diş hastalıkları gibi sebepler için gelen hastanın diğer sağlık sorunlarına ilişkin yerelde hizmet veren diğer hastanelerdeki doktorlarla görüşmelerine de yardımcı oluyoruz. Ekibimiz onların diğer hastane randevularını alıp, muayenelerini yaptırıp, tedavileri için gerekli ilaçları almalarına yardımcı olarak işlerini kolaylaştırıyor” dedi.

“Rehabilitasyon alanında kendimizi dünyaya tanıttık”

Kendilerine en çok rehabilitasyon alanında hastaların geldiğini anlatan Tünerir, “Bu alanda kendimizi dünyaya tanıttık. Aynı zamanda diş sağlığı ünitemizi de açtık ve bu alanda da hastalarımız tedavi olmak için bize geliyor. Türkiye, diş tedavilerinde Avrupa'dan daha çok tercih edilen bir ülke. Hastamız burada dişini yaptırırken tatilini yapıp, diğer sağlık hizmetlerinden de yararlanabiliyor. Gelen hastaların bir kısmı ise burada estetik hizmetlerimizden yararlanma olanağına kavuşuyor. Hayata geçirdiğimiz Fizyomer Estetica birimimiz ile hastalar ve hasta yakınları, zayıflama ve masaj hizmetlerinden de yararlanabiliyor” şeklinde konuştu.

“Bir hasta bizi tercih ettiyse yüzde yüz memnun kalmalıdır”

Hasta memnuniyeti konusunda çok iddialı olduklarını vurgulayan Dr. Tünerir, “Bir hasta bizi tercih ettiyse yüzde yüz memnun kalmalı diye düşünüyoruz. Onun için burada profesyonel hizmetin yanında bir aile sıcaklığı da sunuyoruz. Dolayısıyla bize güveniyorlar ve her gelen hastamız bizi başkalarına tavsiye ederek tanınırlığımıza da katkı sunuyor” dedi.

“Online sağlık hizmeti veriyoruz”

Burada tedavisi tamamlanan hastaların ülkelerine döndüklerinde tedavilerinin tamamlanması ve sürdürülmesi için online olarak destek verdiklerini sözlerine ekleyen Dr. Tünerir, “Onları kendi ülkelerinde de takip ediyoruz. Yapmaları gereken hareketleri video kaydı ile kendilerine veriyoruz, sürekli onlarla iletişimde oluyoruz, onlar da gelişimlerini çektikleri videolarla bizlerle paylaşıyorlar. Onların sağlıkla gündelik yaşamlarına dönmelerini görmek bizi çok mutlu ediyor” diye konuştu.

“Sağlık turizmini geliştirebilmek için kentin tüm kurum ve kuruluşlarının ortak çalışması çok önemlidir”

Sağlık turizmi konusunda tüm kentin ortak çabasının çok değerli olduğunu dile getiren Dr. Tünerir, şu ifadeleri kullandı:

“Başta valimiz Erol Ayyıldız, vali yardımcılarımız, sağlık turizmi konusunda çalışan tüm birimler, Sağlık İl Müdürlüğü, Şehir Hastanesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, Diş Hastanesi gibi hastaneler, sağlık turizmi hastalarına her konuda yardımcı oluyor. Sağlık turizmini geliştirebilmek için kentin tüm kurum ve kuruluşlarının ortak çalışması çok önemli. Bu konuda başkanı olduğum Eskişehir Sağlık Turizmi Derneği'nin de katkıları önemli. Anadolu Üniversitesi ve ESOGÜ turizm fakültelerinde bu alanda çalışan hocalarımızla da iletişim halindeyiz. Seyahat acentaları da bu konuda destek veriyor. Özetle bütün şehir, bu konuda çaba gösteriyor ve böylece kentte sağlık turizmi her geçen gün daha iyiye gidiyor.”