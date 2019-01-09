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Sağlık ve hareket Odunpazarı'nda

Kadınların fiziksel ve ruhsal sağlığına her zaman önem veren Odunpazarı Belediyesi, sağlıklı yaşam ve keyifle spor yapılması için çalışmalarına devam ediyor.


Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Odunpazarı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından zumba atölyesi açılacak. Yeni sezon için zumba atölyesinin ön kayıtları 11 Ocak Cuma sona erecek. Asıl kayıtlar ise ön kayıt başvuru sırasına göre yapılacak. Zumba öğle grubuna kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Odunpazarı Belediyesi Ek Hizmet Binası'nın (Türk Telekom üstü) 6'ncı katında yer alan Spor İşleri Müdürlüğü'ne başvurabilir. Telefonla bilgi almak isteyen vatandaşların, (0222) 240 08 85-602/603 numaralı telefonu arayarak bilgi alabileceği bildirildi.

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