Sağlıkçılar halk sağlığı eğitimi için Eskişehir'de buluştu.

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan "İzleme ve Değerlendirme Kapasitesinin Geliştirilmesi için Merkez ve Taşra Teşkilatında Çalışan Personelin Bilgi ve Becerilerinin Arttırılması Projesi" kapsamındaki eğitimlerin 14.'sü Eskişehir'de başladı.

Genel Müdürlüğün İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Dairesi Başkanlığı tarafından Dünya Bankası finansmanı ile yürütülmekte olan proje kapsamındaki eğitimlere, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak İl Sağlık Müdürlüklerinin Halk Sağlığı Başkanlığına bağlı İzleme, Değerlendirme ve İstatistik Birimi çalışanları katılıyor. Yapılan eğitimlerle Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında izleme ve değerlendirme çalışmalarını yürüten sağlık personelinin koruyucu sağlık hizmetleri sunumuna ilişkin bilgi ve becerilerini artırılması, daha etkin ve nitelikli koruyucu sağlık hizmeti sunumuna katkıda bulunulması, personeli aynı amaç ve hedefler ekseninde buluşturabilmesi, personelin moral ve motivasyonu ile memnuniyetini artırılması, mevzuatın tam ve eksiksiz bir şekilde uygulanması ile hasta ve yakınlarının memnuniyetini yükseltilmesi hedefleniyor.

Proje tamamlandığında, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlükleri Halk Sağlığı hizmetlerinde izleme ve değerlendirme görevi yapan personelin aynı metot ve ilkeler çerçevesinde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini sürdürecek, merkez ve taşra teşkilatları arasında izleme ve değerlendirme ziyareti standardizasyonu sağlanacak, uygulama farklılıkları ve tereddütleri giderilecektir. Öte yandan, aile hekimliği hizmetlerindeki uygulama aksaklıklarının sağlıklı bir şekilde belirlenerek çözümlenmesine imkân tanınmış olacaktır.

Eğitime katılarak katılımcılara hitap eden Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara: “Halk sağlığı uygulamaları mekanik saat gibi düşünülebilir. Bulaşıcı hastalıklardan çevre sağlığına, zoonotik hastalıklardan aşılamaya, anne-çocuk sağlığından çalışan sağlığına kadar hayatın doğum öncesi, doğum, yaşam, ölüm ve ölüm sonrası gibi her alanında yer alan bir sistem. “herkesin sağlığının korunup geliştirildiği sağlıklı ve mutlu bir Türkiye için “çıktığımız yolda çalışmalarımızın insan odaklı olduğunda hedeflerimize emin adımlarla ilerleyeceğimizi düşünüyorum. Kamu kurumları görev ve sorumlulukları çerçevesinde hedeflerini gerçekleştirmek amacıyla çeşitli program ve projeler uygularlar. Biz de Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü olarak etkin koruyucu sağlık hizmeti sunmak için sahayı izliyoruz. İzlenen verileri değerlendirerek, kıyaslıyoruz. Bunların tümünün sonunda da stratejiler belirliyoruz” dedi.

Halk Sağlığı Genel Müdürü Doç. Dr. Fatih Kara, konuşmasının devamında, “Şunu net olarak ifade etmek isterim. İzlemediğiniz ya da ölçmediğiniz şeyi değerlendiremezsiniz. Değerlendiremediğinizi de iyi yönetemezsiniz. Kaynaklarımızı daha etkin kullanmak adına verimlilik odaklı olmalıyız. Riskleri önceden tespit ederek önleyici yaklaşımlar geliştirmeliyiz. Tüm çalışmalarımızda sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde kalıcı değerler üretebilmeliyiz. Bu eğitim programının sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme, nitelikli insan gücü ve güçlü toplum oluşturmasında birinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek sağlık sistemi içerindeki etkinliğin artırılması ve farkındalık oluşmasına katkı sağlayacağına inanıyorum. Eğitimin gerçekleşmesinde emeği geçenlere, eğitimcilerimize ve katılım sağlayan herkese teşekkür ediyor, sağlıklı bir yaşam temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Genel Müdür Doç. Dr. Fatih Kara, daha sonra İnönü İlçesinde İlçe Entegre Hastanesi, Toplum Sağlığı Merkezi,112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Aile Sağlığı Merkezi ve Oklubalı Mahallesindeki Sağlık Evine yaptığı saha ziyaretiyle çalışmaları yerinde gördü, karşılaştığı hastalara da geçmiş olsun dileklerini iletip şifa diledi.