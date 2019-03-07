İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sağlıkçılar sazı ele aldılar

Türk Sağlık-Sen Eskişehir Şubesi üyelerine yönelik açtığı saz kursuna ilgi giderek artıyor.


İlk etapta bir grup üyenin başvurusu ile 4 Ocak tarihinde başlayan saz kursuna ilgi giderek artıyor. Eğitmen Cengiz Onlat önderliğinde akşam saatlerinde sendika binasında yapılan kursta meslekleri gereği 24 saat boyunca insana dokunarak sağlıkları için emek veren sağlık emekçileri bu kez sazın tellerine dokunarak türkülere ses veriyorlar. 28 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek kurs sonunda bir konser düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.