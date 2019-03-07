Sağlıkçılar sazı ele aldılar

İlk etapta bir grup üyenin başvurusu ile 4 Ocak tarihinde başlayan saz kursuna ilgi giderek artıyor. Eğitmen Cengiz Onlat önderliğinde akşam saatlerinde sendika binasında yapılan kursta meslekleri gereği 24 saat boyunca insana dokunarak sağlıkları için emek veren sağlık emekçileri bu kez sazın tellerine dokunarak türkülere ses veriyorlar. 28 Mayıs 2019 tarihinde sona erecek kurs sonunda bir konser düzenlenecek.