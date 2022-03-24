Sağlıkçılardan Maide Bolel Huzurevine ziyaret

Dr. Uğur Bilge ve beraberindeki sağlıkçılardan oluşan ekip, Maide Bolel Huzurevini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında İl Müdürü Prof. Dr. Bilge'ye, Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu, Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kadir Ayber Karagöz ile doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık personellerinden oluşan bir ekip eşlik etti. Prof. Dr. Uğur Bilge, ziyaret esnasında huzurevinde yaşayan büyüklerle sohbet ederek taleplerini dinledi. Bilge, iki kurum arasındaki işbirliği ile sağlık problemlerinin giderilmesi amacıyla planlanan sağlık hizmetlerinin rutin olarak devam edeceğini ifade etti.

Odunpazarı İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor ve hemşireler tarafından yaşlıların genel muayeneleri yapıldı, aşı durumları sorgulandı ve aşı zamanı gelenlerin eksiklikleri tamamlandı. Eskişehir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hüseyin Hacıoğlu Maide Bolel huzurevi sakinlerine yapılan ziyaret için memnuniyetini belirterek teşekkürlerini iletti.

Son olarak Prof. Dr. Bilge, huzurevi sakinlerinin “Yaşlılara Saygı Haftasını” kutlayarak çiçek takdim etti.