Tepebaşı Belediyesi tarafından kırsal mahallelerde düzenlenen “Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam” söyleşisi bu kez Kızılcaören Belde Evi'nde kadınların yoğun ilgisi ile gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Sağlıklı Beslenme, Sağlıklı Yaşam” söyleşisinin düzenlendiği adres bu kez Kızılcaören Belde Evi oldu. Kırsal mahallelerde yaşayan kadınların bilinçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen söyleşide Prof. Dr. Gülcan Kınacı, kış aylarında sağlıklı kalabilmek adına beslenmenin önemine dikkat çekti. Tepebaşı Belediyesi Kızılcaören Belde Evi'nde gerçekleştirilen etkinlikte Kınacı; hangi besinlerin ne kadar tüketilmesi gerektiği, kanser riskini azaltmada beslenmenin önemi, fazla kiloların sağlığa zararları, zayıflamak için nasıl beslenilmesi gerektiği, vitamin ve minerallerin işlevi, su ve süt tüketiminin önemi gibi konularda bilgiler verdi. Söyleşiye katılan kadınlar ayrıca çocukların beslenmesine dair önemli ipuçlarını da öğrenme fırsatı buldu.

Etkinlik, kadınların merak ettiği konularda Kınacı'ya sorular yönelterek cevap almaları ile son bulurken, katılımcılar düzenlenen etkinliklerden ötürü Tepebaşı Belediyesi'ne de teşekkürlerini iletti.