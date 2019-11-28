Sağlıklı Kent Konseyi Genel Kurulu gerçekleşti

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin genel kurul toplantısında Serpil Çamoğlu bir kez daha başkan seçildi.

Toplantıya Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı. Divan Kurulu'nun belirlenmesi ile başlayan program, konuşmalar ile devam etti. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Başkanı Serpil Çamoğlu konuşmasında, “Bu yıl konseyimizin 20. yılını kutluyoruz. Konsey olarak uluslararası alanda Dünya Sağlık Örgütü'nün Sağlıklı Kent Hareketi'nin de üyesiyiz. Ulusal alanda ise Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği üyesiyiz ve şehrimizi, birliğimizi temsil etmeye devam ediyoruz. Sosyal içerikli eğitim, sağlık, kırsal, toplumsal cinsiyet, kadına yönelik şiddet ve flört şiddeti, iklim, çevre ve kırsal gibi alanlarda 5 yıl boyunca çalışmalarımızı sürdürdük. Tüm bu çalışmalarda sürdürülebilirliği amaçladık. Ayrıca şehrimizi ve belediyemizi de en üst düzeyde temsil etmeye çalıştık” ifadelerini kullandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise, “Tepebaşı Belediyesi'nin çok ciddi bir Avrupa ve uluslararası vizyonu var. Bizim stratejimizi belirlememizde Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi, Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı, Bilişim Konseyi ve kırsal kalkınma gibi konular çok etkilidir. Bu dört nokta, stratejimizin hazırlanmasında önemli rol oynar. Bu, bizlere özel bir vizyon kazandırıyor ve projelerimiz de böylelikle uluslararası düzeyde başarı kazanıyor. Son olarak Eylül ayında bir başarı elde ettik ve Dijital Çağda Kentlerin ve İnsan Yerleşimlerinin Sürdürülebilir Gelişimi' teması ile düzenlenen forumda, Sürdürülebilir Kentler ve İnsan Yerleşimleri konusunda, REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi'nin tanıtımı için organizasyona davet edildim. Tepebaşı Belediyesi olarak uluslararası alanda pek çok önemli referanslarımız var. İnsan odaklı, sosyal, eğitim, temiz enerji ve çevre politikalarımız çerçevesinde hayata geçirdiğimiz projeler ve REMOURBAN - Akıllı Kentsel Dönüşümün Hızlandırılması Projesi ile dünyaya örnek olarak ülkemizi temsil etme gururu ve onurunu yaşıyoruz. 5-6 Eylül tarihlerinde 52 ülke ve 500'den fazla katılımcı ile Birleşmiş Milletler örgütünün destekleriyle Etiyopya'nın ve Afrika Birliği'nin başkenti Addis Ababa'da gerçekleştirilen ‘Akıllı Kent Gelişimi' alanında ‘Küresel Model' ödülüne layık görüldük. Böylelikle bu vizyon sayesinde 2001'de Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi ile başlayan süreç, başarılar ile devam ediyor. Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin Genel Kurul Toplantısı'nın da hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Programda daha sonra Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'nin 2014-2019 dönem çalışmalarını konu alan video sunumu yapıldı. Ardından Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Proje Koordinatörü İnci Çalışkan, “Dünya Sağlık Örgütü 7. Faz ve 5 Yıllık Çalışma” konulu sunumu gerçekleştirdi. Ardından Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş, geçtiğimiz dönem çalışmalarından ötürü Serpil Çamoğlu ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür plaketi takdim etti.

Tek liste ile seçime katılan Serpil Çamoğlu'nun yeniden Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi'ne başkan seçildiği toplantı, çektirilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi Yürütme Konseyi asil üyeleri Burcu Öztürk, Simge Süllü, Ufuk Aydın, Sülbiye Bilen, Melike Türe, Bediha Sarp, Aslı Ünügör, Gün Deniz Demirci, Nesim Ertorun, Esra Yamak, Canan Geçit; yedek üyeleri ise Fatma Yeşim Bayrakçı ve Cafer Eşen'den oluştu.