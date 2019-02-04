Sağlıklı nesiller yetiştirmek için hijyen eğitimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda 29-30 Ocak günlerinde yapılan eğitim seminerinin açılışını İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever gerçekleştirdi. Eğitime Eskişehir genelinde faaliyet gösteren resmi ve özel eğitim kurumlarının kantin, yemekhane ve çay ocaklarında çalışan toplam 120 personel katıldı.

Hijyen eğitimi toplantısının açılışında konuşan Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, yeterli ve dengeli beslenmeye her yaşta dikkat edilmesi gerektiğini ancak çocukların bağışıklık sistemlerinin çok güçlü olmadığı, gıda kaynaklı enfeksiyon ve hastalıklara daha açık olduklarını belirterek; geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı nesiller olarak yetişmeleri için, hijyenik ortamda ve sağlıklı olarak beslenmelerinin çok önemli olduğunu ifade etti. “Okul çağındaki çocukların beslenmesinde okul kantinleri ve yemekhaneleri temel bir yer teşkil ediyor. Çocuklarımızın öğle yemekleri buralardan karşılanıyor” diyen Dr. Sever, okul kantinleri, yemekhane ve çay ocaklarının kapalı olduğu yarıyıl tatilini fırsata çevirmek amacıyla çalışanlara hijyen eğitimi düzenlendiğini belirtti. Çocukların sağlıklı nesiller olarak yetiştirme konusunda kararlı olduklarını, kantin ve yemekhane denetimlerinin senede en az iki kez yapılacağını aktaran Sever, tüm katılımcılara ve eğitimde emeği geçen herkese teşekkür etti.