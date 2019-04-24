Sağlık'ta Dijital Dönüşüm Zirvesi 2019 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ)'de gerçekleşti.

ESOGÜ'de gerçekleşen etkinliğe; Türkiye Bilişim Derneği Şube Başkanı (TBD) Av. Barış Günaydın, TBD 2'nci Başkanı Ali Yazıcı, HAVELSAN Sağlık Bilişim Grup Müdürü İsmail Küçükkülahlı, Doç. Dr. Sertaç Eroğlu ve sağlık kuruluşları temsilcileri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan programın ilk oturumu, açılış konuşmaları ile devam etti. Dijital Dönüşüm Zirvesinde konuşan HAVELSAN Sağlık Bilişim Grup Müdürü İsmail Küçükkülahlı, Havelsan'ın sağlık bilişimindeki temel hedeflerinin firmalarla rekabet etmek olmadığını ve Atlas Gear'ı yurt dışında konumlandırmak olduğunu ifade etti. Küçükkülahlı, “HAVELSAN'ın sağlık bilişimindeki temel hedefi yerli firmalarla rekabet etmek değil, ekosistemindeki yerli firmalardan temin edilecek alt modüller ile zenginleştirilmiş ürün Atlas Gear'ı HAVELSAN'gücü ile yurtdışında konumlandırmaktır. Hem şehir hastanelerinde hem de yurt dışında ekosistemimizdeki firmalardan temin edilecek modüller ile tam entegre biçimde yer alacaktır. HAVELSASN sağlık bilişim grubu olarak yurtdışında Türkiye'nin sağlık bilişim sistemleri başarı ile tanıtılmaktadır. Amacımız sağlık bilişiminde dikkat çeken dünyada dikkat çeken yerli ürünlerin tanıtımını yapmak ve Türkiye sağlık bilişimin dünyaya transferinde öncü olarak yer almaktır” ifadelerini kullandı.

İlk oturum sonunda konuşmacılara ödül takdimi yapılırken, diğer oturumlar ile Dijital Dönüşüm Zirvesi devam etti.