Sağlıkta Dijital Dönüşüm'de Özel Ümit de yerini aldı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşen zirveye sağlık sponsoru olarak katılan Özel Ümit Hastaneleri, burada stant açarak katılımcılarla buluştu.

Sağlık alanındaki çalışmalarını paylaşan Özel Ümit Hastanesi Halkla İlişkiler Müdürü Gülay Özler, şunları söyledi:

“Uzun yıllardır Eskişehir halkının sağlığı için çalışıyoruz, alanlarında uzman doktorlarımız ve sağlık personelimizin yanı sıra teknolojiyi, dijital gelişmeleri ve özellikle internet alanını halkı bilgilendirme ve sağlık çalışmalarımızı çok daha geniş kitlelere çok daha hızlı bir şekilde ulaştırmak için etkin bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. Sağlıkta Dijital Dönüşüm Zirvesi'ne katılmamız da bu anlayışımızın ürünüdür, bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”