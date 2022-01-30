Sahaflar dijitalleşme karşısında ayakta kalmaya çalışıyor

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte basılı ürünlere ilginin azalması, sahafların popülerliğinin düşmesine neden oldu. Dijital kitaplar ve benzeri uygulamalar nedeniyle müşteri bulmaktan güçlük çeken sahaflar, basılı eser kültürünü devam ettirmeye çalışıyor. Dijitalleşme karşısında ayakta kalmaya çalışan sahaflar, daha çok koleksiyonerler ve hobi sahipleri tarafından tercih ediliyor.

"Kitap okumak insanın temel bir ihtiyacı"

Eskişehir'de sahaflık yapan Burak Kılıç, kitap okumanın boş zaman faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini söyleyerek, ”Aslında kitap okumak, müzik dinlemek insanın temel bir ihtiyacı. Maalesef bizim gibi ülkelerde kitap okumak, müzik dinlemek boş zaman zevki gibi değerlendiriliyor. Eskiden kendini geliştirmek için kitap alan insanlar daha fazlaydı, şu zamanlarda daha çok koleksiyonerlere satış yapıyorum. Oysaki kitap okumak, insanın bütün zihniyle odaklanması gereken ve kendini besleyebileceği bir alan” diye konuştu.