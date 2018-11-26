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‘Sahnefon' ilk konserini verdi

Odunpazarı Belediyesi’nin gezici konser aracı Sahnefon, müzik ziyafeti vermek için Eskişehir sokaklarına çıktı.

Odunpazarı Belediyesi'nin gezici konser aracı Sahnefon, müzik ziyafeti vermek için Eskişehir sokaklarına çıktı.


Odunpazarı Belediyesi tarafından şehir insanına güzel sürprizler yapmak, Eskişehir'in kültürel ve sosyal hayatına farklı bir renk katmak amacıyla tasarlanan ‘Sahnefon' ilk konserini verdi. Sütlü Kakao müzik grubunun sahne aldığı konser, Adalar mevkiinde gerçekleşti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konser, eğlenceli anlara tanıklık etti. Sütlü Kakao grubu konser sırasında birbirinden eğlenceli ezgileri seslendirdi. Grubun söylediği şarkılara eşlik eden vatandaşlar, bol bol dans etti.


‘Sahnefon'un belirli bir program dahilinde çeşitli yerlerde konser vereceğini belirten yetkililer, “Bundan sonra Eskişehir'in her yerinde konser veren tatlı bir araca denk gelebilirsiniz” dedi.

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