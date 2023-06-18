Sahte askeri personelin dolandırıcılık suçundan arandığı tespit edildi

Eskişehir'de kendisini askeri personel olarak tanıtan, üzerinde havalı tabanca, kelepçe ve Hava Kuvvetleri brövesi ile yakalanan şahsın 5 ayrı dolandırıcılık suçunun şüphelisi olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir'de kendisini askeri personel olarak tanıtan M.E.Y. isimli şüpheli Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu yakalandı. Şahsın yapılan üst aramasında 1 adet havalı tabanca, 1 adet kelepçe ve Hava Kuvvetlerine ait bröve ele geçirildi. Şüphelinin yapılan kimlik sorgulamasında ise ‘dolandırıcılık' suçundan 7 adet arama kaydının bulunduğu ve 5 ayrı ‘dolandırıcılık' suçunun da firari şüphelisi olduğu tespit edildi. Şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.