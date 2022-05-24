Sahte güneş gözlüklerine dikkat!

Piyasada farklı fiyat aralıklarında satılan güneş gözlükleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok kişi tarafından tekrar tercih edilmeye başladı. Göz sağlığı için güneş gözlüğü kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini her fırsatta dile getiren optik işletmecileri, sahte güneş gözlüklerine karşı vatandaşı uyarıyor. Göz sağlığının korunması için düşük kaliteli ucuz gözlüklerin kullanılmaması gerektiğini belirtilirken, çocuklar için tehlikenin daha da büyük olduğu belirtiliyor. Küçük yaşlarda kullanılan kalitesiz gözlükler, ileriki yaşlarda kalıcı olabilecek birçok göz hastalığını beraberinde getirebiliyor.

“Sahte güneş gözlükleri insan sağlığına zarar veriyor”

Eskişehir'de optik işletmeciliği yapan Oğulcan Sönmez, bijuterilerde, sosyal medyada, pazar tezgâhlarında satılan ucuz ve kalitesiz güneş gözlükleri hakkında uyarılarda bulundu. İnsan sağlığı için gözlük camında ultraviyole ve antirefle kaplamanın önemli olduğunu belirten Oğulcan Sönmez, “Kış aylarına göre yaz aylarında güneş gözlüklerine olan talep artıyor. En büyük sorun ise kaliteli güneş gözlüğü bulunamıyor olması. Butik dükkânlarda, bijuterilerde, sosyal medyada, pazar tezgâhlarında çok fazla sahte gözlük satılıyor. Bu sahte güneş gözlüklerinde ultraviyole ve antirefle kaplama bulunmuyor. Bu da İnsan sağlığına zarar veriyor. Sahte ve gerçek gözlüklerin ayırt edilmelerindeki en belirgin özellik fiyatlarıdır. Kaliteli ve sağlığa zararı olmayan gözlüklerin başlangıç fiyatı 300 lira civarlarında oluyor” dedi.

“Sahte gözlük kullanımı ileriki yaşlarda kalıcı göz problemlerine neden olabiliyor”

Özellikle çocuk yaştakilerin sahte güneş gözlüğü kullanması durumunda ileriki yaşlarda sarı nokta hastalığına, şaşılığa, göz tembelliğine yakalanabileceğini belirten Sönmez, şu ifadeleri kullandı:

“Çocuklarda ise güneş gözlüğü daha da önem taşıyor. Sahte gözlük kullanımı ileriki yaşlarda kalıcı göz problemlerine neden olabiliyor. Çocuklara güneş gözlüğü almak isteyenler kesinlikle optiklerden satın almalıdır. Çocuk yaşta dikkatsiz kullanılan kalitesiz gözlükler ilerleyen yaşlarda sarı nokta hastalığına, şaşılığa, göz tembelliğine neden olabiliyor. Güneş gözlüğünün iki camı arasında farklılık varsa kesinlikle göz tembelliği oluşturuyor.”