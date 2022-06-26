Sahte güneş gözlüklerini orijinalinden ayırt etmek çok zor

Son zamanlarda kullanımı artan sahte güneş gözlüklerini orijinalinden ayırt etmenin çok zor olduğunu belirten Uzman Optikçi Ediz Elma, "Sahte gözlük kullanımı vatandaşlarda göz bozulmasına ve numara artmasına sebebiyet verebilir" dedi.

Güneşin etkisini arttırması ile birlikte gözlerini zararlı güneş ışınlarından korumak isteyen vatandaşlar güneş gözlüklerine yöneliyor. Özellikle kavurucu yaz günlerinde göz sağlığının güneş ışınlarından korunması için uzman görüşü alınması gerekiyor. Son zamanlarda sahte güneş gözlüklerinin kullanımının oldukça yaygınlaştığını ifade eden Uzman Optikçi Ediz Elma, sahte güneş gözlüklerinin numarasız olarak pazarlanmasına rağmen, tam olarak numarasız çıkmayabileceğini de vurguluyor. Kalitesiz ve merdiven altı üretim sonucunda gözlük camlarının gelişigüzel takılabileceğini söyleyen Elma, “Sahte güneş camlarında üretim kalitesiz olduğu için camlarda tam anlamıyla numarasız çıkmayabilir. Herhangi bir göz hastalığı olmayan kişi için sferik veya sferosilindirik cam kullanımı kişide numara artmasına sebebiyet verebilir. Sahte güneş gözlüklerinin kişiye verebileceği bir diğer zarar ise, göze girmesi gereken ışıktan fazlasını kesmesi olabilir. Normalde göze UV400'e kadar olan dalga boyunun kesilmesi lazım. Sahte güneş camlarında kullanılan boyama işleminde UV400'den fazla bir kesicilik olabilir. Göze girmesi gereken ışığın engellenmesi yer yer uyku problemlerine, uyku kalitesinin bozulmasına sebebiyet verebilir” diye konuştu.

“Vatandaşların sahte güneş gözlüğünü anlaması çok zor”

Piyasaya sürülen sahte güneş gözlükleriyle gerçekleri arasında çok bariz farklar olduğunu söyleyen Elma, sorun yaşamamak için gözlük alırken ucuza kaçılmaması gerektiği söyleyerek, “Sahte gözlükler piyasada çok fazla artmaya başladı. Bunun önüne geçilemiyor çünkü çok geniş bir pazar ve geniş bir tüketim ağı var. Sahne güneş gözlükleri çoğunlukla işportadan piyasaya sürülüyor. Bazı optik satıcılarında da çakma güneş gözlüğü satılıyor, bunun önüne geçilemiyor. Bizler çok rahat şekilde bir gözlüğün sahte olduğunu anlayabiliyorduk ama artık anlayamadığımız ürünler de çıkmaya başladı. Vatandaşların sahte güneş gözlüğünü anlaması çok zor. Plastikleri çok hafif olur, menteşe kısımları çok kalitesiz olur. Anlaşılması gerçekten zordur ama en önemli kıstaslardan biri menteşeleridir. Sahte camlardan doğabilecek sağlık sorunlarıyla uğraşmamak için vatandaşların, ucuza kaçmaması ve güvendikleri yerlerden alışveriş yapmasını öneriyoruz” ifadelerini kullandı.