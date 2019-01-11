İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sahte plakalı sürücüye 5 bin lira ceza

Eskişehir’de sahte plaka ile işçi taşıyan midibüs şoförüne 5 bin lira ceza kesildi.

Eskişehir'de sahte plaka ile işçi taşıyan midibüs şoförüne 5 bin lira ceza kesildi.


Edinilen bilgilere göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Organize Sanayi Bölgesinde sahte plakalı midibüs ile işçi taşıyan bir kişiyi tespit etti. Bunun üzerine polis ekipleri M.C.'nin kullandığı midibüsü Emek Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda yakaladı. Hakkında işlem yapılan sürücüye 5 bin lira idari para cezası kesilirken, araç ise trafikten men edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.