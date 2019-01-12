Şair ve ozanları buluşturan etkinlik

Eskişehir Anadolu Kültür ve Dayanışma Derneği'nde bir araya gelen şair ve ozanlar eserlerini okudu.

Dernek tarafından düzenlenen 'Anadolu Şiir Akşamları' etkinliği kapsamında düzenlenen program büyük beğeni topladı. Ozan Zakir Akgül sazı ile Eskişehir türkülerini söylerken Mevlevi Derneği üyesi sanatçı Nazan Naz, keman eşliğinde ilahiler söyledi. Söylenilen ilahilere sanatçılar ve katılımcılar keyifle eşlik etti. Programın açılışında konuşma yapan dernek başkanı Ahmet Doğanses, "Muhakkak şiirin hamuru, insan sevgisidir. İnsanı anlamayan şiir yazamaz ve yazsa da eksik olur. Şiirin olmadığı yerde ve şairin bulunmadığı toplumda insan sevgisi de olmaz. İnsanı, insana ancak şiir sevdirir ve yaklaştırır. Biz de dernek olarak derneğimizde ayda bir defa olmak üzere bu etkinliği düzenliyoruz. Eskişehirli şairlerimizin şiirlerini ve ozanlarımızın türkülerini düzenlenen etkinlikte duyurarak, sanata ve edebiyata katkıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.