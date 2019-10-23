'Şaka' amaçlı kamyoneti arkadaşlarının üstüne süren genç serbest bırakıldı

Eskişehir'de, önceki gün akşamüstü sıralarında yol kenarında yürüyen liseli öğrencilerin üstüne kamyoneti süren şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında, şüpheli İbrahim D. yayaların arkadaşı olduğunu savunurken, şaka yapmak için kamyoneti arkadaşlarının üzerlerine sürdüğünü belirtti.

Eskişehir'de İbrahim D., önceki gün akşamüstü sıralarında 26 VY 074 plakalı kamyonetle Odunpazarı ilçesi 75'inci Yıl Mahallesi Selami Vardar Bulvarı'nda aracı tramvay yolunda bekleyen yayaların üzerine doğru sürmüştü. Yol kenarındaki lise öğrencileri, üzerlerine gelen araçtan kaçarak kurtulurken, kamyonet sürücüsünün ardından takip eden bir otomobili de tehlikeye düşürmüştü. Daha sonra yaklaşık 50 metre ileride yine arkadaşı yayaların da üzerine direksiyon kıran İbrahim D. bulvardan ayrıldı. Olayı araç kamerasıyla görüntüleyen bir sürücünün sosyal medyada paylaşmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri İbrahim D.'yi gözaltına aldı. İfadesinde yayaların arkadaşı olduğunu öen süren 18 yaşındaki İbrahim D., şaka yapmak için kamyoneti arkadaşlarının üzerine sürdüğünü söyledi.

'Ehliyetine ve kullandığı kamyonete geçici olarak el konuldu'

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan İbrahim D. adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından ‘Kasten yaralamaya teşebbüs' suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Amacının sadece şaka yapmak olduğunu savunan İbrahim D., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ayrıca İbrahim D.'ye trafik güvenliğini tehlikeye sokmak ve tramvay yoluna girmek suçundan 343 lira idari para cezası uygulanıp, ehliyetine ve kullandığı kamyonete geçici olarak el konuldu. Mahkemece psikolojik tedaviye sevk edilen İbrahim D.'nin aracı üzerine sürdüğü yayaların, o sırada araçta bulunan arkadaşının tanıdıkları olduğu ve İbrahim D.'den de şikâyetçi oldukları öğrenildi. Ayrıca polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Olayla ilgili Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı

Öte yandan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin internet sitesinden bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Şahıs hemen yakalanarak Kasten Yaralamaya Teşebbüs ve Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürme suçlarından gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığınca adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış, şüpheli şahsa iki ayrı trafik kuralını ihlalden 343 lira idari para cezası uygulanmış, ehliyeti geçici olarak alınmıştır. Ayrıca olayda kullanılan araca Cumhuriyet Savcısının talimatıyla el konulmuştur” diye belirtildi.