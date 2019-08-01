Sakarya nehir yatağı kuruyunca çiftçilere 5 gün sulama yasağı getirildi

Devlet Su İşleri (DSİ), Sakarya nehir yatağının kuruması ve suyun azalması nedeniyle Eskişehir’in Günyüzü ilçesindeki çiftçilere 5 gün sulama yasağı getirdi.
Devlet Su İşleri (DSİ), Sakarya nehir yatağının kuruması ve suyun azalması nedeniyle Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki çiftçilere 5 gün sulama yasağı getirdi.
Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlıklara gönderilen yazıda, tarla sulamalarına 5 gün süreyle ara verildiği tebliğ edildi. 31 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında çiftçiler tarla sulamasına ara verildi. Yasağa uyulmadığı takdirde çiftçilere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.