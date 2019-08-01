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Sakarya nehir yatağı kuruyunca çiftçilere 5 gün sulama yasağı getirildi

Devlet Su İşleri (DSİ), Sakarya nehir yatağının kuruması ve suyun azalması nedeniyle Eskişehir’in Günyüzü ilçesindeki çiftçilere 5 gün sulama yasağı getirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ), Sakarya nehir yatağının kuruması ve suyun azalması nedeniyle Eskişehir'in Günyüzü ilçesindeki çiftçilere 5 gün sulama yasağı getirdi.


Günyüzü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından muhtarlıklara gönderilen yazıda, tarla sulamalarına 5 gün süreyle ara verildiği tebliğ edildi. 31 Temmuz 5 Ağustos tarihleri arasında çiftçiler tarla sulamasına ara verildi. Yasağa uyulmadığı takdirde çiftçilere idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

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