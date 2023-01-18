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Sakarya Nehri'nden seyrine doyumsuz kış manzaraları

Eskişehir’i Sarıcakaya İlçesi’ndeki Sakarya Nehri ve çevresi, kış aylarının gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Eskişehir'i Sarıcakaya İlçesi'ndeki Sakarya Nehri ve çevresi, kış aylarının gelmesiyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.


Eskişehir'in Akdeniz'i olarak bilinen Sarıcakaya İlçesi'nden geçen Sakarya Nehri'nin kış aylarının gelmesiyle büründüğü renkler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu. Kuruyan yapraklarla birlikte oluşan kış kareleri başta ilçe halkı olmak üzere vatandaşlarca fotoğraflandı. Kış manzaralarının, kar yağdığında daha da ilgi çekici olacağı belirtiliyor.

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